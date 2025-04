Straßenbahnunfall in Graz: Elf Verletzte, eine Person schwer

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Mittwoch in der Grazer Innenstadt sind elf Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie die Polizei berichtete, fuhr eine Garnitur der Linie 1 in der Annenstraße stadteinwärts und prallte auf Höhe der Doppelhaltestelle Roseggerhaus gegen ein vor ihr stehendes Fahrzeug, das wiederum gegen eine haltende Straßenbahn der Linie 4 geschoben wurde. Der Straßenbahnfahrer gab an, durch einen Radfahrer abgelenkt gewesen zu sein.