Straftat oder Brauchtum? Mehrere Maibäume angesägt

© FF Fohnsdorf Unbekannte sägten den tags zuvor aufgestellten Maibaum in Fohnsdorf fast zur Gänze durch, dieser kippte bedrohlich in Richtung eines Mehrparteienhauses.

In Perchau am Sattel, Ehrenschachen, Penzendorf und in Fohnsdorf wurden die Maibäume angesägt. Die Polizei warnt.