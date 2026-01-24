Feuerwehr befreite eingeklemmt Lenkerin (20) nach Unfall auf A2

Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin musste auf der Südautobahn A2 bei Mooskirchen in der Nacht auf Samstag nach einem Unfall von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden.

Die Frau aus dem Bezirk Voitsberg war laut ersten Erhebungen aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen das Einfahrtstor eines aufgelassenen Autobahnparkplatzes geprallt. Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Graz gebracht. Am Fahrzeug entstand laut Polizei Totalschaden.

Feuerwehr befreite junge Lenkerin

Die Emergency-Call-Funktion des Smartphones der im Auto eingeklemmten Frau erkannte die Erschütterung und setzte automatisch einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie bei nächtlicher Eiseskälte durch das Fahrzeugheck. Der genaue Unfallhergang werde noch ermittelt, hieß es.