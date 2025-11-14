Frau schwer verletzt im Stiegenhaus: Polizei nimmt Lebensgefährten fest

Ein 41-Jähriger hat in der Nacht auf Freitag im weststeirischen Voitsberg seine 53 Jahre alte Lebenspartnerin geschlagen und schwer verletzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Polizisten wurden um 21.20 Uhr zu dem Mehrparteienhaus in der Bezirkshauptstadt gerufen. Eine Frau war von Nachbarn im Stiegenhaus dort schwer verletzt gefunden worden. Sie wurde vom Roten Kreuz erstversorgt und in das Spital in Graz eingeliefert.

Zwischen umgeworfenen Blumentöpfen und zerbrochenen Gegenständen

In der Wohnung fanden die Beamten den 41-jährigen Lebenspartner auf einem Sofa schlafend, um ihn herum zerbrochene Einrichtungsgegenstände und umgeworfene Blumentöpfe. Ein Test ergab bei dem Mann eine leichte Alkoholisierung, ein Urin-Schnelltest den Verdacht auf Suchtmittelmissbrauch. Laut Polizei seien noch weitere Ermittlungen im Laufen.