Frau von ihrem Ex-Freund schwer verletzt

Eine 37-jährige Frau ist im obersteirischen Kapfenberg von ihrem gleichaltrigen Ex-Lebensgefährten in ihrer Wohnung schwer verletzt worden. Der Mann war unmittelbar nach dem Öffnen der Tür auf sie losgegangen. Sie konnte noch den Notruf wählen, der Mann flüchtete. Der Betrunkene wurde von der Polizei wenig später in der Nähe der Wohnung festgenommen und in die Justizanstalt Leoben gebracht, so die Landespolizeidirektion am Sonntag.