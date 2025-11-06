Steiermark: 83-Jähriger erlitt am Steuer Herzinfarkt
Der Mann kam von der Straße ab und starb am Unfallort. Zwei Passanten befreiten den Bewusstlosen aus dem Fahrzeug.
Ein 83-jähriger Mann erlitt am Donnerstag in der Steiermark offenbar am Steuer seines Autos einen Herzinfarkt und starb bei dem dadurch verursachten Unfall.
Der Mann kam laut Polizei gegen 12:00 Uhr in Göttelsberg von der Fahrbahn ab und fuhr in eine Böschung.
Passanten fanden Bewusstlosen
Zwei Passanten befreiten den Bewusstlosen aus dem Fahrzeug und leisteten Erste Hilfe. Trotz Reanimationsmaßnahmen durch Rotes Kreuz und Notarzt starb der Mann noch an der Unfallstelle.
Kommentare