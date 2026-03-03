Steiermark

Autofahrerin unter Alkoholeinfluss: 13-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 13-jähriger E-Bike-Fahrer kollidierte mit einer alkoholisierten Autofahrerin und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.
03.03.2026, 09:39

Bei einem Verkehrsunfall in St. Margarethen an der Raab kollidierte am Montagnachmittag ein 13-jähriger E-Bike-Fahrer mit dem Pkw einer 39-jährigen Frau. Der Jugendliche wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Die Pkw-Lenkerin soll zum Unfallzeitpunkt unter Alkoholeinfluss gestanden haben.

Der 13-Jährige aus dem Bezirk Weiz fuhr mit seinem E-Bike auf einem Radweg. Als er diesen verließ, um auf die Hauptfahrbahn zu wechseln, übersah er laut übereinstimmenden Angaben beider Unfallbeteiligten den von links kommenden Pkw der 39-jährigen Frau, die ebenfalls aus dem Bezirk Weiz stammt. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Anzeige wegen Alkohol am Steuer

Der 13-jährige E-Bike-Lenker erlitt bei dem Unfall vermutlich leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er in die Kinderchirurgie des LKH Graz eingeliefert. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 39-Jährigen eine mutmaßliche Alkoholisierung fest. Die Frau wird aufgrund des Verdachts der Alkoholisierung am Steuer angezeigt.

