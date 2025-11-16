Angriffe auf Polizei und Sanitäter: Festnahme bei Perchtenlauf

Ein 18-Jähriger hat am Samstagabend bei einem Perchtenlauf in St. Peter-Freienstein (Bezirk Leoben) Polizisten und Sanitäter attackiert und zwei Beamte leicht verletzt. Der junge Mann wurde festgenommen und anschließend wegen Kreislaufproblemen ins Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Gegen 20 Uhr hatte der 18-Jährige die Jacke eines Security-Mitarbeiters beschädigt und anschließend über Kreislaufprobleme geklagt, weshalb er vom Roten Kreuz erstversorgt wurde. Als sich die Polizei dem jungen Mann näherte, dürfte er gegen das Bein eines Polizisten getreten haben, der Beamte wurde leicht verletzt. Kurz darauf trat der 18-Jährige auch gegen das Knie eines weiteren Polizisten und verletzte diesen ebenfalls leicht.

18-Jähriger bespuckte Polizei und Rotes Kreuz

Außerdem versuchte er, weitere Polizisten sowie Mitarbeiter des Roten Kreuzes zu treten. Als der Tatverdächtige festgenommen und in einen Rettungswagen gebracht wurde, bespuckte er mehrere Polizisten und Angehörige des Roten Kreuzes. Der junge Mann wird wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, versuchter schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.