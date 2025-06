Sicherheitscheck: Plabutschtunnel bei Graz 8 Nächte lang gesperrt

Der Tunnel wird deshalb in den kommenden zwei Wochen in insgesamt acht Nächten, jeweils von Montagabend bis Freitagfrüh, in beiden Richtungen von 20.00 Uhr bis 5.00 Uhr gesperrt, der Verkehr wird über das Grazer Stadtgebiet umgeleitet, teilte die Asfinag am Freitag mit.