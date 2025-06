Bei einem Streit in einer Wohnung in Frohnleiten (Bezirk Graz-Umgebung) soll ein 51-Jähriger am Mittwochabend seinen Cousin mit einer Bierflasche schwer verletzt haben. Polizeiangaben vom Donnerstag zufolge dürfte der Bosnier seinem Kontrahenten mit dem Behältnis gegen die linke Gesichtshälfte geschlagen haben.