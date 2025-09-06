Zeugen gesucht: Mann soll Frau im Linienbus sexuell belästigt haben

In einem Linienbus in Pinggau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld soll ein Mann eine 34-Jährige sexuell belästigt haben. Polizeiangaben zufolge setzte sich der Unbekannte neben die Frau, entblößte sich und onanierte. Die Betroffene verließ ihren Platz und machte weitere Passagiere auf den Vorfall aufmerksam. Auch der Buslenker wurde informiert, dürfte aber nicht reagiert haben. Seitens der Exekutive wurde nun ein Zeugenaufruf gestartet.

Ereignet hat sich der Vorfall am vergangenen Dienstagabend, der Linienbus war von Wien in Richtung Schäffernsteg unterwegs. Dort verließ die 34-Jährige auch das Fahrzeug. Ob der unbekannte Täter an derselben Haltestelle ausstieg, konnte nicht festgestellt werden.