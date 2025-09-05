Umschwenken beim "Aufsteirern": Queerer Stand nun doch erlaubt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Und plötzlich ist es doch wieder wie ursprünglich geplant: Die "RosaLilaPantherInnen" werden ihren Stand beim "Aufsteirern" in der Grazer Innenstadt betreiben. Das gaben die Organisatoren am Freitag bekannt. "Wir dürfen bekanntgeben, dass der Verein RosaLila PantherInnen heuer eine gastronomische Hütte beim Aufsteirern betreiben wird", hieß es in der Mitteilung. Erst tags zuvor war bekannt geworden, dass die queere Hüttengaudi abgesagt werden sollte, offenbar auf Betreiben der Landesregierung unter FPÖ-Führung.

Das sorgte für Irritationen, weit über die Steiermark hinaus. Am Freitag habe es deshalb "einen wertschätzenden Austausch" zwischen dem Land Steiermark, dem Obmann der RosaLila PantherInnen und der Ivents Kulturagentur gegeben, hieß es, und zwar auf Einladung von FPÖ-Landeschef Mario Kunasek. Fazit: Der queere Verein bekenne sich "zur volkskulturellen Philosophie des 'Aufsteirerns'" und verzichte "auf gesellschaftspolitische Provokation", hieß es am Freitag.