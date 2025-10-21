Tot aufgefunden: Steirerin (84) stürzte aus dem Fenster

Eine Oststeirerin ist am Montag im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bei einem Sturz aus einem Fenster ihres Wohnhauses ums Leben gekommen.

Die 84-Jährige wurde gegen 7.20 Uhr gefunden, teilte die Polizei mit. Trotz Reanimation konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen.