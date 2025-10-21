Tot aufgefunden: Steirerin (84) stürzte aus dem Fenster
Die Polizei konnte kein Fremdverschulden feststellen. Die Frau litt an Gleichgewichtsstörungen und Schwindelanfällen.
Eine Oststeirerin ist am Montag im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bei einem Sturz aus einem Fenster ihres Wohnhauses ums Leben gekommen.
Die 84-Jährige wurde gegen 7.20 Uhr gefunden, teilte die Polizei mit. Trotz Reanimation konnte der Notarzt nur noch ihren Tod feststellen.
Laut Angehörigen litt die Frau an Gleichgewichtsstörungen und Schwindelanfällen. Oberhalb des Fundortes war im Obergeschoss in sieben Meter Höhe ein Fenster offen. Fremdverschulden wurde nicht festgestellt.
