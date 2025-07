Auf der Mur: Niederösterreicherin musste nach Tubing-Tour gerettet werden

Hilfe per Boot

Die Polizei wurde gegen 17.30 Uhr per Notruf zur Tegetthoffbrücke gerufen - eine Anruferin schilderte, dass sich eine junge Frau mit einem gelben Schwimmreifen am Murufer festhalte und einen verängstigten Eindruck mache. Die Beamten entdeckten sie tatsächlich am rechten Ufer zwischen Gestrüpp und Buschwerk, konnten aber nicht zu ihr absteigen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr mit einem Boot beruhigten sie die "augenscheinlich in einer belastenden Lage" befindliche Frau. Die Feuerwehr gelangte mittels einer Leiter zum Ufer und barg die 20-Jährige dann per Boot.