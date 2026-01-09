Steiermark

Auto im eiskalten Fluss: Feuerwehr rettet reglosen Lenker

FF Rottenmann
Kritische Lage: Im Bezirk Liezen rettete die Feuerwehr einen Fahrzeuglenker vor dem Sturz ins eiskalte Wasser.
09.01.26, 09:09

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die Feuerwehr Rottenmann im obersteirischen Bezirk Liezen hat Donnerstagnachmittag einen Verletzten aus einem Pkw gerettet, der in das eiskalte Wasser der Palten abrutschte.

Schwerer Sturz am Stuhleck: Schifahrer bei Riesentorlauf verletzt

Wagen füllte sich langsam mit Wasser

Die Lage habe sich "äußerst kritisch" erwiesen, so die Einsatzkräfte in ihrer Aussendung, denn die Person lag reglos im Wagen, der sich langsam mit Wasser füllte. Die Helfer sicherten den Pkw mit Leinen, Greifzug und Seilwinde, retteten die Person und übergaben sie dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung.

Agenturen, safran  | 

Kommentare