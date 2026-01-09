Auto im eiskalten Fluss: Feuerwehr rettet reglosen Lenker

Die Feuerwehr Rottenmann im obersteirischen Bezirk Liezen hat Donnerstagnachmittag einen Verletzten aus einem Pkw gerettet, der in das eiskalte Wasser der Palten abrutschte.

Wagen füllte sich langsam mit Wasser

Die Lage habe sich "äußerst kritisch" erwiesen, so die Einsatzkräfte in ihrer Aussendung, denn die Person lag reglos im Wagen, der sich langsam mit Wasser füllte. Die Helfer sicherten den Pkw mit Leinen, Greifzug und Seilwinde, retteten die Person und übergaben sie dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung.