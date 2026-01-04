Schwerer Sturz am Stuhleck: Schifahrer bei Riesentorlauf verletzt

Ein 42-jähriger Mann aus Eisenstadt erlitt am Samstagnachmittag schwere Verletzungen bei einem Schiunfall im Schigebiet Stuhleck. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf einer speziell abgegrenzten WISBI-Strecke während eines Riesentorlaufs. Der Verunglückte war gemeinsam mit seinem Sohn auf der Piste unterwegs, als es zum folgenschweren Sturz kam.

Harter Aufprall auf eisiger Piste

Nach Angaben der Alpinpolizei verlor der Schifahrer beim letzten Tor des Riesentorlaufs aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle. Er stürzte und prallte auf die harte, eisige Pistenoberfläche.