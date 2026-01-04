Schwerer Sturz am Stuhleck: Schifahrer bei Riesentorlauf verletzt
Ein 42-jähriger Mann aus Eisenstadt erlitt am Samstagnachmittag schwere Verletzungen bei einem Schiunfall im Schigebiet Stuhleck. Der Vorfall ereignete sich gegen 14:20 Uhr auf einer speziell abgegrenzten WISBI-Strecke während eines Riesentorlaufs. Der Verunglückte war gemeinsam mit seinem Sohn auf der Piste unterwegs, als es zum folgenschweren Sturz kam.
Harter Aufprall auf eisiger Piste
Nach Angaben der Alpinpolizei verlor der Schifahrer beim letzten Tor des Riesentorlaufs aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle. Er stürzte und prallte auf die harte, eisige Pistenoberfläche.
Durch den heftigen Aufprall zog sich der Sportler schwere Verletzungen an der rechten Schulter sowie am linken Ellenbogen zu. Ein Fremdverschulden konnte von den Einsatzkräften vor Ort ausgeschlossen werden.
Rettung per Hubschrauber
Die Pistenrettung und Beamte der Alpinpolizei leisteten umgehend Erste Hilfe und versorgten den Verletzten direkt an der Unfallstelle. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 42-Jährige mittels Bergetau aus der Piste gehoben und anschließend mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus Eisenstadt transportiert.
Kommentare