Schwerer Unfall in Leoben: Fußgängerin im Kreuzungsbereich schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Dienstagabend in Leoben nach einer Kollision mit einem Auto schwer verletzt worden.

Laut steirischer Polizei überquerte die 21-jährige Frau im Stadtteil Lerchenfeld kurz nach 20.00 Uhr die Straße, als sie im Kreuzungsbereich von einem Pkw erfasst wurde.

Fahrer nicht alkoholisiert

Der 24-jährige Lenker, der nicht alkoholisiert war, hatte die Fußgängerin laut eigenen Angaben zu spät wahrgenommen und eine Kollision nicht mehr verhindern können.

Die Fußgängerin wurde laut Polizei von einem Notarztteam erstversorgt und mit schweren Verletzungen ins LKH Hochsteiermark am Standort Leoben gebracht.