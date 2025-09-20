Zwei Motorradfahrer in der Steiermark schwer verletzt

Ein 50-jähriger Motorradfahrer ist Freitagabend bei einer Kollision mit einem Pkw in St. Veit am Vogau (Bezirk Leibnitz) schwer verletzt worden. Im anschließenden Stau verletzte sich ein 17-jähriger Zweiradlenker bei einem Auffahrunfall.

Der 50-Jährige hatte auf der Perbersdorfer Straße (L208) laut APA rechts abbiegende Autos überholt. Eine bei einer Kreuzung links abbiegende 24-jährige Pkw-Lenkerin übersah den Motorradfahrer, es kam zur Kollision, berichtete die Polizei.

17-Jähriger übersah Ende des Staus

Der 50-Jährige aus dem Bezirk Deutschlandsberg wurde schwer verletzt ins Spital eingeliefert. An der Unfallstelle bildete sich rasch ein Stau in beide Richtungen. Ein 17-jähriger Motorradfahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark dürfte das Stauende übersehen haben und prallte in das Heck eines stehenden Wagens. Der Bursche wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Die Perbersdorfer Straße war wegen der nur 300 Meter auseinanderliegenden Unfallstellen, der Erstversorgung und die umfangreiche Unfallaufnahme zwischen Rabenhof und Perbersdorf für über eine Stunde komplett gesperrt.