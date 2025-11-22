Fußgängerin in Steiermark schwer verletzt: Frontale Kollision mit Auto

Eine 44-jährige Fußgängerin ist am Freitagabend in Köflach (Bezirk Voitsberg) in der Steiermark von einem Auto erfasst und verletzt worden.

Die Frau war am rechten Fahrbahnrand gegangen. Der Wagen rammte die Fußgängerin an der Beifahrerseite frontal. Sie wurde auf die Straße geschleudert, wo sie liegen blieb. Das Rote Kreuz brachte die Verletzte in das LKH Graz. Ein Alkotest bei dem 58-jährigen Fahrer verlief negativ, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.