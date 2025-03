Steiermark: 16-jährige Mopedlenkerin bei Verkehrsunfall getötet

Eine 16-jährige Mopedlenkerin ist am Mittwoch bei einem Verkehrsunfall in Judenburg (Bezirk Murtal) getötet worden. Wie die Polizei berichtete, war ein 83-jähriger Pkw-Lenker aus bis dato ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geraten, wo er ein entgegenkommendes Auto touchierte. Dadurch geriet der Wagen des 83-Jährigen ins Schleudern und stieß mit dem Moped der 16-Jährigen zusammen. Am Sozius befand sich eine 14-Jährige, die schwer verletzt wurde.

Der Unfall hatte sich gegen 14.30 Uhr auf der Gaberl Straße (B77) zwischen Judenburg und Fohnsdorf ereignet. Die 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Das schwer verletzte 14-jährige Mädchen wurde nach der Erstversorgung im LKH Judenburg ins UKH Graz geflogen.