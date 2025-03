Nach Gewalttat vor Faschingsbar in Liezen Verdächtiger festgenommen

Nach einem gewalttätigen Angriff vor einer Faschingsbar in Liezen am vergangenen Samstag hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Ein Mann hatte auf einen am Boden liegenden Mann mehrfach eingeschlagen, ein Zeuge filmte die Gewalttat und wurde daraufhin selbst vom Täter verfolgt, attackiert und musste sein Handy hergeben. Nach einem Zeugenaufruf halfen auch Hinweise aus der Bevölkerung dabei, den mutmaßlichen Täter auszuforschen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.