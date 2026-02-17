Schwer verletzt: Mopedfahrer (15) krachte in Gösting mit Pkw zusammen

Ein 15-jähriger Mopedfahrer wurde am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Grazer Bezirk Gösting schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Wiener Straße , als es zu einer Kollision zwischen dem Moped des Jugendlichen und dem Pkw einer 58-jährigen Grazerin kam.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte die 58-jährige Autofahrerin in eine Hofeinfahrt abbiegen. Sie hielt zunächst an einer Bushaltestelle an, um den Verkehr in nördlicher Richtung passieren zu lassen. Als sie weiter fuhr, scherte sie nach links aus, um besser in die Einfahrt einbiegen zu können.

Mopedlenker verletzte sich bei Sturz schwer

Der aus dem Bezirk Graz-Umgebung stammende Mopedlenker interpretierte das Fahrmanöver offenbar falsch und ging davon aus, dass die Frau ihre Fahrt in nördliche Richtung fortsetzen würde. In der Folge kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen.

Durch den Zusammenstoß kam der 15-Jährige zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der Jugendliche in die Kinderklinik gebracht.