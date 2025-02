Keine Papiere: Essenszusteller in Graz lieferte mit "Super"-Scooter

Ein Essenszusteller ist am Mittwoch in Graz gestoppt worden: Er war mit einem Hochleistungs-Scooter, aber ohne Dokumente und Führerschein unterwegs.

Das Gerät hatte eine Leistung von rund 8.000 Watt bzw. elf PS und hätte eine maximale Fahrgeschwindigkeit von rund 110 km/h erreichen können. Der Scooter wurde sichergestellt. Den rasenden Essenslieferanten erwarten nun mehrere Anzeigen, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit.

Bei Schwerpunktkontrolle entdeckt

Beamte der Verkehrsinspektion Graz hatten am späten Mittwochnachmittag Schwerpunktkontrollen bei E-Scooter-Fahrern durchgeführt. Gegen 17.46 Uhr wurden sie am Schönaugürtel auf einen Essenszusteller aufmerksam und hielten ihn an.

Bei der Kontrolle wurde festgestellt, welche "Rakete" der 29-Jährige da fuhr. Auch stellte der Gesamtzustand des Elektrorollers eine erhebliche Gefährdung für die Verkehrssicherheit dar. Eine in diesem Fall erforderliche Lenkberechtigung (zumindest Klasse A1) besaß der Kroate nicht, auch eine dementsprechende Zulassung für diese Fahrzeugbauart oder eine dafür erforderliche Haftpflichtversicherung waren nicht vorhanden.