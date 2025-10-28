Ohne Licht und Kennzeichen: Zwei Biker rasten der Polizei davon

Zwei unbekannte Motorradfahrer sind am vergangenen Wochenende in Seiersberg-Pirka südlich von Graz durch eine 30-km/h-Zone gerast. Als eine Polizeistreife sie stoppen wollte, drehte der eine um, der andere fuhr auf die Beamten los, wie die APA berichtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Die Polizei ersucht nun um Hinweise auf die unbekannten Biker, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.

Was war am Wochenende passiert? Beamte der Polizeiinspektion Seiersberg hatten in der Feldkirchner Straße in der Nacht auf Samstag Verkehrskontrollen durchgeführt. Da kamen zwei Motorradlenker mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf sie zu, die Maschinen hatten weder Licht noch Kennzeichen.

Polizist musste zur Seite springen

Die Polizisten stellten sich auf die Fahrbahn und versuchten, die Biker mittels leuchtender oranger Winkerkelle anzuhalten. Einer der Biker wendete und flüchtete in Richtung Osten. Der Zweite beschleunigte und fuhr direkt auf die beiden Polizisten zu. Diese konnten zur Seite springen und blieben unverletzt.