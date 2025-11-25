Flüchtiger Häftling überfällt Trafik und ist wieder in Haft

Der 25-Jährige hatte das Tabakgeschäft im Grazer Stadtbezirk Puntigam überfallen, die Angestellte hatte ihm jedoch die Herausgabe von Bargeld verweigert. Der Räuber flüchtete, wurde aber bei einer Fahndung wenig später geschnappt, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini gebracht, wie die APA berichtet.

Der 25-Jährige hatte sich mit einem Schal vor dem Gesicht und einer über den Kopf gezogenen Kapuze getarnt und war gegen 15.45 Uhr in die Trafik gekommen. Mit einer abgebrochenen Glasflasche bedrohte er die Angestellte und forderte Bargeld. Die Angestellte weigerte sich, was den Räuber offenbar so überraschte, dass er umdrehte und zu Fuß flüchtete.

Streife stellte entflohenen Häftling

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurde er noch im Bezirk Puntigam von einer Streife der Polizeiinspektion Seiersberg gestellt. Bei der Befragung gestand er den Raub. Bei der Überprüfung seiner Identität stellte sich heraus, dass er zur Fahndung ausgeschrieben war. Er wurde nun wieder in die Justizanstalt eingeliefert.