Das sei ein "auffälliger Unterschied“, betont Martin Mayer, Leiter der Landesstatistik Steiermark. Zählt man nämlich noch Freiwilligentätigkeit zur unbezahlten Arbeit dazu, kommen Frauen auf vier Stunden und vier Minuten, Männer auf zwei Stunden und 35 Minuten.

Wie die Befragung ablief

Die Statistik gibt in ihrem jüngsten Bericht auf fast 120 Seiten einen detaillierten Einblick in den Tagesablauf der Steirerinnen und Steirer: 1.104 Personen (ab zehn Jahren) in 611 Haushalten nahmen teil, sie dokumentierten ihren Tagesablauf im Zehn-Minuten-Takt zu in einer Art "Zeittagebuch“.