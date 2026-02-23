18-Jähriger lag stundenlang im freien Gelände: Skiunfall in der Steiermark

Der junge Mann hatte sich nach Angaben der Alpinpolizei Hochsteiermark vom gesicherten Pistenbereich entfernt und war im unübersichtlichen Gelände gestürzt. Dabei zog er sich eine schwere Oberschenkelverletzung zu und konnte nicht mehr selbstständig Hilfe holen.

Stundenlang im Schnee gelegen

Der Verunglückte dürfte etwa eineinhalb bis zwei Stunden im Schnee gelegen haben, bevor ihn andere Variantenfahrer entdeckten. Diese alarmierten gegen 14 Uhr die Rettung. Die anschließende Bergung gestaltete sich äußerst schwierig. "Aufgrund des starken Nebels konnte der Rettungshubschrauber Christophorus 3 nur im unteren Teil des Skigebiets landen", berichtet die Polizei. Die Rettungskräfte mussten den Verletzten unter widrigen Wetterbedingungen bergen, was die Rettungsaktion erheblich verzögerte. Nach der notärztlichen Versorgung wurde der 18-Jährige in das Krankenhaus Wiener Neustadt überstellt.

Polizei sucht Ersthelfer

Die Skifahrer, die den Notruf abgesetzt hatten, waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Die Alpinpolizei Hochsteiermark bittet nun diese Ersthelfer sowie mögliche weitere Zeugen des Unfalls, sich bei der Polizeiinspektion Bruck an der Mur unter der Telefonnummer 059133/6200 zu melden. Die Aussagen könnten wichtige Hinweise zum genauen Unfallhergang liefern.