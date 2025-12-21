Steiermark

Nach Sturm-Meisterfeier vergewaltigt: Taxler festgenommen

Leuchtendes Taxischild.
Steirische Polizei fasste mutmaßlichen Sex-Täter: 41-Jähriger soll zwei Jugendliche missbraucht haben.
21.12.25, 12:18

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Die steirische Polizei hat einen 41-jährigen Taxilenker festgenommen, der zwei jugendliche Kundinnen vergewaltigt haben soll. Ein Behördensprecher bestätigte am Sonntag einen Bericht der Kronen Zeitung. Eine detaillierte Beschreibung des zweiten Opfers hatte die Ermittler zu dem Mann geführt. Seine DNA brachte ihn dann mit einem zweiten Fall vom Mai in Verbindung.

Ein Toter und zwei verletzte Jugendliche bei Verkehrsunfällen

Damals wurde eine 16-jährige Steirerin nach der Meisterfeier des SK Sturm Graz von einem Mann mit einer vermeintlichen Gratis-Fahrt in ein Taxi gelockt. Dort passierte der Übergriff. Ein erster Verdächtiger stellte sich als unschuldig heraus. Die Tat dürfte vom 41-Jährigen verübt worden sein, seine DNA befand sich im Auto. Er befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.

Mehr zum Thema

Blaulicht
kurier.at, com  | 

Kommentare