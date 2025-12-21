Nach Sturm-Meisterfeier vergewaltigt: Taxler festgenommen

Die steirische Polizei hat einen 41-jährigen Taxilenker festgenommen, der zwei jugendliche Kundinnen vergewaltigt haben soll. Ein Behördensprecher bestätigte am Sonntag einen Bericht der Kronen Zeitung. Eine detaillierte Beschreibung des zweiten Opfers hatte die Ermittler zu dem Mann geführt. Seine DNA brachte ihn dann mit einem zweiten Fall vom Mai in Verbindung.

Damals wurde eine 16-jährige Steirerin nach der Meisterfeier des SK Sturm Graz von einem Mann mit einer vermeintlichen Gratis-Fahrt in ein Taxi gelockt. Dort passierte der Übergriff. Ein erster Verdächtiger stellte sich als unschuldig heraus. Die Tat dürfte vom 41-Jährigen verübt worden sein, seine DNA befand sich im Auto. Er befindet sich in der Justizanstalt Graz-Jakomini.