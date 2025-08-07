Schwammerlsucherin stürzte in der Turrach Abhang hinab und verletzte sich schwer
Die 62-Jährige fiel mit dem Rücken auf einen Stein. Sie musste mit dem Tau geborgen werden.
Am Donnerstagnachmittag war eine 62-jährige Oberösterreicherin in der Turrach unterwegs, um Schwammerl zu suchen. Dabei kam sie aus eigenem Verschulden über einen steilen Abhang zu Sturz und schlug mit dem Rücken gegen einen Stein. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen.
Die 62-Jährige wurde vom Roten Kreuz Murau erstversorgt und mit einem Tau geborgen. In weiterer Folge wurde sie vom Rettungshubschrauber Christophorus 14 in die Landesklinik Tamsweg gebracht.
