Nach Tod eines Steirers: Polizei findet 27 giftige Schlangen in Wohnungen

Nach dem Tod eines Steirers wurden in seinen Wohnungen Dutzende Schlangen entdeckt - einige von ihnen laut Polizei hochgiftig.

Am Donnerstag wurden Beamte in Seckau (Bezirk Murtal) alarmiert, nachdem ein 83-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden wurde.

Als Reptilienhalter bekannt

In einem Terrarium entdeckten sie eine Grüne Mamba: Da der Mann als Reptilienhalter bekannt war und auch eine Wohnung in Graz besaß, wurde dort eine Wohnungsöffnung durchgeführt, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag.