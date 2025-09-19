Steiermark

Nach Tod eines Steirers: Polizei findet 27 giftige Schlangen in Wohnungen

Aufgerichtete Grüne Mamba
In engen und verdreckten Käfigen wurden insgesamt 27 Schlangen gefunden, 17 von ihnen gelten als hochgefährlich und äußerst giftig.
Von Elisabeth Holzer-Ottawa
19.09.25, 10:28
Kommentare

Zusammenfassung

  • Nach dem Tod eines 83-jährigen Reptilienhalters in Seckau wurden in seiner Wohnung zahlreiche Schlangen entdeckt.
  • In einer weiteren Wohnung in Graz fanden Polizei und Experten 27 Schlangen, viele davon in schlechten Haltungsbedingungen.
  • 17 der Tiere wurden als hochgefährlich und äußerst giftig eingestuft und von einem Reptilienexperten abtransportiert.

Nach dem Tod eines Steirers wurden in seinen Wohnungen Dutzende Schlangen entdeckt - einige von ihnen laut Polizei hochgiftig.

Statt Einbrecher fand Polizei in Oberwaltersdorf zwei Meter lange Schlange

Am Donnerstag wurden Beamte in Seckau (Bezirk Murtal) alarmiert, nachdem ein 83-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden wurde.

Als Reptilienhalter bekannt

In einem Terrarium entdeckten sie eine Grüne Mamba: Da der Mann als Reptilienhalter bekannt war und auch eine Wohnung in Graz besaß, wurde dort eine Wohnungsöffnung durchgeführt, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag.

Vorsicht, Schlange: Warum derzeit so viele Tiere gesichtet werden

Gemeinsam mit einem Amtstierarzt und einem Sachverständigen für Gefahrentiere gingen Polizisten in die kleine Wohnung im Bezirk Wetzelsdorf: In zu engen und verdreckten Käfigen und Boxen waren 27 Schlangen eingepfercht, die "in ihren eigenen Exkrementen dahin vegetierten", berichtete die Exekutive. 

17 wurden vom Sachverständigen als hochgefährlich und äußerst giftig eingestuft. Die Schlangen wurden von dem Reptilienexperten übernommen und abtransportiert.

Mehr Berichte aus der Steiermark
(kurier.at, eh)  | 

Kommentare