Nach Tod eines Steirers: Polizei findet 27 giftige Schlangen in Wohnungen
Zusammenfassung
- Nach dem Tod eines 83-jährigen Reptilienhalters in Seckau wurden in seiner Wohnung zahlreiche Schlangen entdeckt.
- In einer weiteren Wohnung in Graz fanden Polizei und Experten 27 Schlangen, viele davon in schlechten Haltungsbedingungen.
- 17 der Tiere wurden als hochgefährlich und äußerst giftig eingestuft und von einem Reptilienexperten abtransportiert.
Nach dem Tod eines Steirers wurden in seinen Wohnungen Dutzende Schlangen entdeckt - einige von ihnen laut Polizei hochgiftig.
Am Donnerstag wurden Beamte in Seckau (Bezirk Murtal) alarmiert, nachdem ein 83-Jähriger tot in seiner Wohnung gefunden wurde.
Als Reptilienhalter bekannt
In einem Terrarium entdeckten sie eine Grüne Mamba: Da der Mann als Reptilienhalter bekannt war und auch eine Wohnung in Graz besaß, wurde dort eine Wohnungsöffnung durchgeführt, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag.
Gemeinsam mit einem Amtstierarzt und einem Sachverständigen für Gefahrentiere gingen Polizisten in die kleine Wohnung im Bezirk Wetzelsdorf: In zu engen und verdreckten Käfigen und Boxen waren 27 Schlangen eingepfercht, die "in ihren eigenen Exkrementen dahin vegetierten", berichtete die Exekutive.
17 wurden vom Sachverständigen als hochgefährlich und äußerst giftig eingestuft. Die Schlangen wurden von dem Reptilienexperten übernommen und abtransportiert.
