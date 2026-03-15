Jubel in Schladming: Der Winter-Tourismus lief blendend
Die Region Schladming-Dachstein verzeichnete im Dezember 2025 knapp 400.000 Nächtigungen. Die Steigerung um 14 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 ist ein Mitgrund für den Rekordwinter in der Obersteiermark, wo der Skibetrieb noch rund einen Monat geht.
Bei dem Konzert der Backstreet Boys beim Ski-Opening wurde laut Landeshauptmann Mario Kunasek ein Werbewert von knapp sechs Millionen Euro erreicht. „Wir haben auch einen Rekord bei den Nächtigungen gehabt“, sagt Kunasek.
Vor dem nächsten Ski-Opening im Winter 2026 ist schon das nächste Großereignis in Schladming geplant. Im Sommer steht mit dem Summer-Opening die nächste Veranstaltung mit Größen aus dem Musikbusiness an.
Mit dabei sind etwa Scooter, Sarah Connor und Roland Kaiser. Für das nächste Ski-Opening gibt es bereits eine Vision, wer auftritt, ist aber noch geheim.
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