Die Region Schladming-Dachstein verzeichnete im Dezember 2025 knapp 400.000 Nächtigungen. Die Steigerung um 14 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 ist ein Mitgrund für den Rekordwinter in der Obersteiermark, wo der Skibetrieb noch rund einen Monat geht.

Bei dem Konzert der Backstreet Boys beim Ski-Opening wurde laut Landeshauptmann Mario Kunasek ein Werbewert von knapp sechs Millionen Euro erreicht. „Wir haben auch einen Rekord bei den Nächtigungen gehabt“, sagt Kunasek.