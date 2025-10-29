Vorsicht, Trickbetrug: "Rosenverkäuferin" bestiehlt Frau am Grazer Friedhof

Eine "Rosenverkäuferin" hat am Dienstagvormittag am Parkplatz beim St. Leonhardfriedhof in Graz eine 68-Jährige bestohlen. Unter dem Vorwand, Rosen zu verkaufen, lenkte sie die Pensionistin geschickt ab und nahm einen vierstelligen Euro-Betrag an Bargeld aus der Geldbörse der Frau. Die Polizei warnte am Mittwoch vor solchen Trickbetrügereien, vor allem bei Fragen um Münzgeld.

72-Jährige abgelenkt

Die Pensionistin aus dem Bezirk Graz-Umgebung hielt sich gegen 9.00 Uhr auf dem Parkplatz des Leonhardfriedhofs nahe dem Odilien-Institut auf und sprach mit einer Nachbarin (72), die sie dort getroffen hatte. Plötzlich kam eine Frau mit einem Strauß Rosen auf sie zu, drückte jeder der beiden Frauen eine Blume in die Hand und bat danach um jeweils 20 Cent.

Die 72-Jährige bot der "Verkäuferin" daraufhin einen Fünf-Euro-Schein an, welchen sie jedoch mangels Wechselgeldes ablehnte. Die 68-Jährige öffnete daraufhin ihre Geldbörse, in der sie mehrere 100- sowie 200-Euro-Scheine verwahrt hatte. Die Pensionistin gab der Frau eine Euromünze, woraufhin sie weitere 20 Cent forderte.