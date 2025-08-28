Steirische Postzustellerin verließ Unfallstelle: "Habe gerade keine Zeit"
Eine Postzustellerin, die Mittwochnachmittag möglicherweise einen Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in Espang im obersteirischen Bezirk Liezen mitausgelöst hatte, fuhr nach dem Crash davon, weil "sie gerade keine Zeit habe", so die Polizei.
Die Frau meldete sich wenig später im Bereich der Umleitungsstrecke als Zeugin. Bei dem Auffahrunfall wurden ein 64-jähriger Camper-Fahrer und seine beiden Kinder im Alter von zehn und 13 Jahren verletzt.
Die Post-Mitarbeiterin war gegen 14.30 Uhr auf der Ennstal Bundesstraße (B320) im Gemeindegebiet von St. Martin am Grimming unterwegs, als sie offenbar unvermittelt im Bereich einer Hauszufahrt stehen blieb. Der hinter ihr nachfahrende Lkw-Lenker leitete eine Notbremsung ein und konnte rechtzeitig anhalten. Hinter ihm fuhr allerdings der Camper. Er krachte gegen das Heck des Lkw.
Er und seine Kinder wurden ins Krankenhaus nach Schladming gebracht. Die Beifahrerin blieb unverletzt. Die Postzustellerin hatte den Unfall zwar bemerkt, gab gegenüber den anderen Beteiligten aber an, dass sie keine Zeit habe. Sie fuhr zunächst davon und meldete sich erst später bei der Polizei.
