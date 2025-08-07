Pkw krachte in Motorrad: Verletzter nach Unfall in Zeltweg

Am Donnerstagvormittag kollidierten ein Motorradlenker und eine Pkw-Lenkerin in Zeltweg (Bezirk Murtal) auf einer Kreuzung miteinander. Der Motorradfahrer wurde verletzt.

Kurz nach 10 Uhr lenkte die 55-jährige Kärntnerin ihren Pkw auf der Landstraße in Fahrtrichtung Knittelfeld. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 45-jähriger Deutscher mit seinem Motorrad auf einer kreuzenden Fahrbahn.

Motorradfahrer stürzte

Im Kreuzungsbereich kam es zu dem Unfall. Dabei kam der Motorradlenker zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades am Bein. Er wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Judenburg gebracht. Die Pkw-Lenkerin blieb unverletzt.