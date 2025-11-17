Pkw-Lenker in der Steiermark unter Lkw eingeklemmt - tot
Ein 56-jähriger Autolenker ist Montagfrüh in Tillmitsch in der Steiermark bei der Kollision mit einem Lkw unter der Zugmaschine eingeklemmt worden. Noch während der Rettungsaktion verlor der Mann mehrmals das Bewusstsein.
Die am Ende durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben letztlich ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.
Der 39-jährige Lkw-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz war gegen 8.20 Uhr auf der Schönbergstraße (L602) in Richtung Kaindorf an der Sulm (Bezirk Leibnitz) unterwegs, als er die Kontrolle verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.
Dort kollidierte er mit dem Auto des 56-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes kippte die Zugmaschine um und fiel auf den Pkw. Der Lenker wurde dabei eingeklemmt und tödlich verletzt.
