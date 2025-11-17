Pkw-Lenker in der Steiermark unter Lkw eingeklemmt - tot

Ein 56-jähriger Autolenker ist Montagfrüh in Tillmitsch in der Steiermark bei der Kollision mit einem Lkw unter der Zugmaschine eingeklemmt worden. Noch während der Rettungsaktion verlor der Mann mehrmals das Bewusstsein.

Die am Ende durchgeführten Reanimationsmaßnahmen blieben letztlich ohne Erfolg. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.