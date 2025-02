Pkw-Lenker fuhr auf steirischer A2 auf Asfinag-Auto auf - tot

Ein Pkw-Lenker (37) ist Mittwochfrüh auf der Südautobahn (A2) südwestlich von Graz auf ein stehendes Fahrzeug der Asfinag aufgefahren und dabei getötet worden. Das Asfinag-Auto war im Bereich Steinberg am Pannenstreifen gestanden, der Mitarbeiter hatte gerade ein anderes Pannenfahrzeug abgesichert. Er alarmierte sofort die Rettungskräfte. Der Verunglückte starb jedoch noch an der Unfallstelle, wie das Rote Kreuz Voitsberg mitteilte.

Die Asfinag-Mitarbeiter leisteten dem in seinem Wagen eingeklemmten Unfallopfer Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Auch der Notarzthubschrauber Christophorus 12 des ÖAMTC aus Graz landete auf der Fahrbahn in der Nähe der Unglücksstelle. Die Feuerwehr musste den Mann mit Spreizern und Bergescheren aus dem Wrack befreien. Noch vor dem geplanten Hubschraubertransport ins Spital erlag der 37-Jährige seinen schweren Verletzungen. Der Asfinag-Mitarbeiter blieb unverletzt. An der Unfallstelle war die abschüssige Fahrbahn leicht vereist. Ein Kriseninterventionsteam war im Einsatz. Die Polizei nahm Erhebungen zur Unfallursache auf.