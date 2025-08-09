Pkw-Brand auf Südautobahn bei Bad Waltersdorf

Auf der Südautobahn (A2) nahe Bad Waltersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) ist am Freitag gegen 13.00 Uhr der Pkw eines 23-jährigen Oberösterreichers in Brand geraten.

Der Lenker stellte das Auto auf den Pannenstreifen in Fahrtrichtung Wien, er und seine Beifahrerin konnten den Pkw rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt.