64-jähriger Oststeirer erschoss offenbar Ehefrau

Ein 64 Jahre alter Oststeirer dürfte am Mittwoch vermutlich bereits am Nachmittag auf einem Gehöft seine 59-jährige Ehefrau mit einem Gewehr erschossen haben. Nach der Tat hatte der Mann eine Verwandte angerufen und ihr die Tat geschildert. Diese alarmierte die Polizei. Mithilfe der Verhandlungsgruppe und Beamten des Einsatzkommando Cobra Süd konnte der Mann zum Aufgeben und zum Verlassen des Hauses bewegt werden, sagte ein Polizist am Abend zur APA. Er wurde festgenommen.

Aufgrund der Bewaffnung des Mannes wurden Polizisten der Cobra hinzugezogen. Sie konnten den Mann zur Aufgabe überreden, beim Verlassen des einschichtig im Wald gelegenen Hauses wurde er festgenommen. Über ein Motiv liegen noch keine Erkenntnisse vor. Ermittler und die Spurensicherung haben ihre Arbeit aufgenommen. Die Waffe wurde sichergestellt, um welche Art Gewehr es sich handelt und ob der Mann es legal besessen hat, gab es vorerst keine Angaben.