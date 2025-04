Osterreiseverkehr: Mehr als 1.800 Verstöße auf steirischen Straßen

Die Landesverkehrsabteilung Steiermark führte am Freitag eine landesweite Verkehrsschwerpunktaktion durch. Anlass war der Beginn der Osterferien und das damit verbundene erhöhte Verkehrsaufkommen auf steirischen Straßen. Die Kontrollen fanden flächendeckend in allen Bezirken sowie auf Autobahnen und Schnellstraßen statt. Im Fokus standen risikoreiches Verhalten wie überhöhte Geschwindigkeit, Ablenkung am Steuer, zu geringer Sicherheitsabstand sowie Alkohol- und Drogeneinfluss.

Über 1.800 Verstöße festgestellt

Die Bilanz der Schwerpunktaktion fiel umfangreich aus: Bei knapp 2.000 durchgeführten Alkoholkontrollen musste in 38 Fällen wegen Alkoholisierung und in drei weiteren wegen Drogeneinflusses die Weiterfahrt untersagt werden. Insgesamt wurden 21 Führerscheine an Ort und Stelle abgenommen.

Den Großteil der Verstöße machten Geschwindigkeitsübertretungen aus – hier wurden 1.170 Anzeigen erstattet. Zusätzlich ahndeten die Beamten 221 diverse Verkehrsübertretungen und verhängten 415 Organmandate direkt vor Ort.