Steirische Gemeinderatswahlen: ÖVP legt bei Bürgermeisterposten zu

Entsprechend zufrieden zeigt sich die geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobfrau Manuela Khom am Mittwoch: "Es liegt in der DNA der steirischen Volkspartei, Verantwortung tragen und gestalten zu wollen." Allerdings sei die finanzielle Situation der Gemeinden nicht einfach: "Das ist kein steirisches Phänomen, sondern hängt von der gesamtwirtschaftlichen Situation in Österreich und Europa ab."

In 166 Gemeinden hat die ÖVP zudem bequeme absolute Mehrheiten, in 35 Gemeinden stellt sie in Koalitionen den Bürgermeister. In vier Gemeinden herrscht freies Spiel der Kräfte, es gibt also keine fix vereinbarten Arbeitsübereinkommen.

In vier Gemeinden ist derzeit die ÖVP Juniorpartner, in insgesamt 75 Gemeinden ist man in Opposition. Zudem wurden in drei Gemeinden Halbzeitlösungen vereinbart: In Hart bei Graz stellt die ÖVP in der ersten Hälfte der Periode den Bürgermeister, in Teufenbach-Katsch und Gutenberg in der zweiten Hälfte der Periode.