Neue Hoheiten gekürt: Das 65. Narzissenfest hat begonnen

Die 24-jährige Magdalena Egger aus Bad Mitterndorf setzte sich gegen Johanna Murauer aus Altmünster am Traunsee und Celina Gschaider aus dem salzburgischen Seekirchen am Wallersee durch. Die drei wurden zu den Narzissenhoheiten gekürt und werden im kommenden Jahr das Fest repräsentieren.

Die Figuren werden am Sonntag in Altaussee aufgestellt. Für den Bootskorso am Nachmittag um 14 Uhr werden sie dann auf die Plätten und Kähne verladen. An den Arbeiten am Fest beteiligen sich rund 3.000 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus der Region.

Welche Bedeutung das Fest noch hat

Das Narzissenfest hat im Frühling für die Region Ausseerland Salzkammergut eine große wirtschaftliche und touristische Bedeutung. Bei gutem Wetter werden bis zu 25.000 Besucher erwartet. Im Durchschnitt sind es etwa 17.000 teils internationale Gäste.