Nächtliche Homeinvasion bei älterem Ehepaar: Täter flüchtig

Ein betagtes Ehepaar ist in der Steiermark in der Nacht auf Freitag Opfer eines Überfalls in den eigenen vier Wänden geworden. Zumindest drei unbekannte Täter drangen in das Einfamilienhaus in St. Radegund (Bezirk Graz-Umgebung) ein, bedrohten die alten Leute (84 und 81) und raubten Bargeld. Die Räuber flüchteten danach laut der Landespolizeidirektion. Das Paar blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen.

Hinweise erbeten

Die Täter waren gegen 2.20 Uhr über ein gekipptes Fenster in das Erdgeschoß des Einfamilienhauses eingedrungen, begaben sich ins Schlafzimmer und überraschten das schlafende Ehepaar. Einer der Kriminellen bedrohte die 81-Jährige mit einem schusswaffenähnlichen Gegenstand und forderte mit den Worten: "Alles her!" die Herausgabe von Geld oder Wertgegenständen. Nach einer Drohung mit einer Fesselung verließen die Täter das Schlafzimmer. Laut derzeitigem Ermittlungsstand entnahmen die Täter aus einer Schreibtischlade im Wohnzimmer einen geringen Geldbetrag und flüchteten ohne erkennbaren Grund durch die Haustür ins Freie. Von dort verliert sich die Spur der Täter.

Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich der Rinneggerstraße zur Tatzeit bzw. in den vergangenen Tagen an den Journaldienst des Landeskriminalamts unter 059133 60 3333. Die Beschreibung der Räuber ist ausgesprochen dürftig: Zumindest einer dürfte männlich sein, er war maskiert und mausgrau bekleidet.