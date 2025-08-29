233 km/h mit Probeführerschein: Junger Steirer gestoppt

Ein steirischer Probeführerscheinbesitzer wollte in der Nacht auf Freitag auf der Murtal Schnellstraße (S36) bei Spielberg seinen Pkw "austesten" und raste mit 233 km/h dahin. Dabei fiel er gegen 21.35 Uhr einer Zivilstreife auf, die sofort die Verfolgung aufnahm.

Der 18-Jährige aus dem Bezirk Murtal konnte schließlich gestoppt werden. Ihm wurde der Führerschein abgenommen, das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt. Er gab laut Polizei an, das Auto erst am Vortag gekauft zu haben.