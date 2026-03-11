Nachbarin wegen Ameisenstraße erschlagen: Grazer vor Gericht

Eine Ameisenstraße von einer Parterrewohnung in den ersten Stock hat im Mai 2025 die tödliche Bluttat an einer 72-jährigen Grazerin ausgelöst. Der Sohn der Nachbarin rastete völlig aus und ging auf die Frau los. Er traktierte sie mit Fäusten und Fußtritten und schlug mit einem Spaten auf die Wehrlose ein. Am Mittwoch stand er wegen Mordes vor einem Geschworenensenat. Er fühlte sich nur wegen Totschlags oder schwerer Körperverletzung mit Todesfolge schuldig.

„Eine simple Ameisenstraße ist ihr zum Verhängnis geworden“, beschrieb die Staatsanwältin den Vorfall im Vorgarten eines Mehrparteienhauses in Graz-St. Peter. Im Parterre wohnte eine 72-Jährige, die die Rasenfläche vor ihrer Wohnung gerne nützte. Sie konnte nur durch ein Fenster auf die Wiese gelangen, den Einbau einer Türe hatten einige Nachbarn verhindert.

Ameisenstraße gesucht

Zur Tat kam es, als der Angeklagte die Ameisenstraße suchte, die seiner Meinung nach zur Wohnung seiner Mutter geführt hat. „Plötzlich ist sie aus dem Fenster gesprungen“, beschrieb er die Begegnung mit der Nachbarin. „Sie hat mich auf aggressive Weise angesprochen“, schilderte er. Er schlug ihr mit der Faust ins Gesicht, wobei es nach seinen Angaben dabei gar nicht um die Ameisen ging. „Sie hätte Respekt zeigen sollen“, war er überzeugt. Er habe „die Kontrolle komplett verloren“.