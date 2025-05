Streit um Terrasse: 20-mal mit Spaten auf 72-Jährige eingeschlagen

Die Verletzungen der Seniorin waren so schwer, dass sie im Spital starb: Mit einem Spaten soll der Nachbar (53) vergangenen Freitag in Graz auf die 72-Jährige eingeschlagen haben.

Die Grazerin wurde in ihrem kleinen Garten in dem Mehrparteienhaus in Graz entdeckt, sie lag mit Kopfwunden in der Wiese. Ein jahrelanger Streit über diesen Garten und eine dort angelegte Terrasse könnte auch der Auslöser der Gewalttat gewesen sein, wie am Dienstag bekannt wurde.