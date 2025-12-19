Steiermark

Mopedunfall bei Graz: 44-jährige Lenkerin in Spital verstorben

Abstrakte Darstellung von Lichtstrahlen in Blau und Rot, die sich in der Ferne vereinen.
Die Frau war im Kreuzungsbereich mit einem Pkw kollidiert.
19.12.25, 09:19

Jene 44 Jahre alte Mopedlenkerin, die am 10. Dezember mit lebensgefährlichen Verletzungen nach einer Kollision mit einem Pkw bei Graz ins Spital gebracht wurde, ist nun im LKH Graz verstorben. Dies teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Ein Toter nach Pkw-Kollision in der Steiermark

Die Frau aus dem Bezirk Voitsberg war in der Kreuzung zweier Landesstraßen bei Hitzendorf mit einem Pkw - gelenkt von einem 55-Jährigen - kollidiert. Sie wurde ins Spital gebracht, erlag aber in dieser Woche ihren Verletzungen.

