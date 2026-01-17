Bei Snowboardsturz: Wiener (47) auf obersteirischem Loser verstorben

Ein 47 Jahre alter Wiener ist am Freitagabend bei einem Sturz mit seinem Snowboard im Skigebiet am Loser in der obersteirischen Gemeinde Altaussee (Bezirk Liezen) ums Leben gekommen. Der Mann war offenbar in einem Steilstück von der Piste abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Pistengerätefahrer fand den Toten in der Nacht.

Der genaue Unfallhergang soll noch ermittelt werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Samstag mit.