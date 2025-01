Lkw-Lenker starb nach Arbeitsunfall in der Obersteiermark

Ein 59-jähriger Lkw-Lenker ist am Freitag nach einem schweren Arbeitsunfall im Krankenhaus gestorben. Der Mann hatte Donnerstagvormittag in Weißkirchen im obersteirischen Bezirk Murtal Rundholzstämme mit dem Lkw-Kran abgeladen, als eine der hydraulischen Stützen des Schwerfahrzeugs nachgab und er aus der Führerkabine geschleudert wurde. Der Steirer schlug hart am Boden auf und erlitt schwerste Verletzungen, hieß es seitens der Polizei.