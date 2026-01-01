Tragischer Unfall: Mutter verletzt beim Reversieren eigenes Kind

Ein schwerer Unfall hat sich am Neujahrstag in Leutschach an der Weinstraße im Bezirk Leibnitz ereignet. Eine 33-jährige Frau fuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Pkw rückwärts aus einem Abstellplatz in einem Stallgebäude. Beim Reversieren in den Hofbereich dürfte sie ihre zweieinhalbjährige Tochter , die sich unbemerkt hinter dem Auto aufgehalten hatte, übersehen haben.

Das Kind kam zu Sturz und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen. Die Mutter brachte ihre Tochter zunächst mit dem Auto in Richtung LKH Wagna. Im Bereich Gamlitz wurde das schwer verletzte Mädchen vom Roten Kreuz übernommen und erstversorgt.

Wegen der Schwere der Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber C12 angefordert, der das Kind in die Kinderklinik Graz flog.