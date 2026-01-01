Steiermark

Bub (7) auf steirischer Skipiste von herrenloser Rodel verletzt

Sleigh in the snow
Ein siebenjähriger Skifahrer aus Deutschland war auf der Hochwurzen unterwegs, als ihn eine Rodel erfasste.
01.01.26, 14:13
Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein siebenjähriger Skifahrer ist Mittwochnachmittag bei der sogenannten Ostabfahrt der Hochwurzen im obersteirischen Bezirk Liezen auf der Piste von einer herrenlosen Rodel erfasst und schwer verletzt worden.

Sechsjähriger erlitt bei Skiunfall schwere Kopfverletzungen

Der Bub aus Deutschland, der zu Sturz kam, wurde von der Pistenrettung versorgt und von der Crew des Rettungshubschraubers C14 in das Spital nach Linz gebracht. Laut Polizei dürfte sich die Holzrodel etwas oberhalb der Piste aus noch ungeklärter Ursache gelöst haben.

Agenturen  | 

Kommentare